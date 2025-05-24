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Жители Ельца сообщили о хлопках в городе на фоне сирены воздушной тревоги

SHOT: ВСУ снова атаковали беспилотниками город Елец в Липецкой области

ВСУ опять пытаются при помощи беспилотников атаковать город Елец Липецкой области, сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По словам местных жителей, в населенном пункте звучит сирена, прохожие торопятся в укрытия. На окраине города уже раздалось несколько хлопков.

До этого губернатор региона Игорь Артамонов написал в своем Telegram-канале о желтом уровне воздушной опасности на территории Липецкой области. По данным регионального МЧС, этот сигнал означает, что около границы области замечены беспилотники. При этом все службы приводятся в режим максимальной готовности, однако воздушная опасность не влияет на нормальную жизнедеятельность региона. Людей в таких обстоятельствах призывают сохранять спокойствие и следить за информацией от властей и МЧС.

Артамонов также отмечал, что Вооруженные силы Украины целенаправленно атакуют гражданскую инфраструктуру города Елец уже вторые сутки. В связи с этим чиновник провел в городе заседание оперативного штаба с участием руководителей всех силовых ведомств. Правительство региона обсуждает дополнительные меры защиты инфраструктуры от атак украинских дронов.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

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