БПЛА атаковали Брянскую область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что регион атаковали беспилотники.

По его словам, подразделения ПВО (противовоздушной обороны) российского Минобороны вычисляют и ликвидируют воздушные цели. Чиновник призвал местных жителей соблюдать меры безопасности.

До этого губернатор региона Игорь Артамонов сообщил, что в Липецкой области был введен желтый уровень воздушной опасности. По данным регионального МЧС, этот сигнал означает, что около границы области замечены беспилотники. При этом все службы приводятся в режим максимальной готовности, однако воздушная опасность не влияет на нормальную жизнедеятельность региона. Людей в таких обстоятельствах призывают сохранять спокойствие и следить за информацией от властей и МЧС.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.