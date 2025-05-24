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На Западе сообщили, что российские оптоволоконные дроны стали неуязвимыми для ВСУ

WP: преимущество над ВСУ в оптоволоконных БПЛА укрепило уверенность РФ в победе
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Shutterstock

Россия сумела значительно обогнать Украину в разработке и массовом производстве оптоволоконных дронов, которые становятся серьезной проблемой для ВСУ. Как пишет The Washington Post (WP), эти устройства практически неуязвимы для традиционных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) благодаря уникальной системе управления.

Издание отмечает, что дроны управляются через тонкие оптоволоконные кабели, что исключает возможность их глушения или перехвата сигнала. Кабели обеспечивают мгновенную передачу информации, повышая точность наведения и эффективность ударов. Авторы подчеркивают, что Россия нарастила выпуск таких дронов, тогда как Украина отстает в их разработке.

В субботу издание The Times писало, что Россия превзошла Украину в производстве и качестве беспилотников средней дальности. Командир одного из пехотных батальонов ВСУ рассказал изданию, что из-за беспилотников изменения на линии боевого соприкосновения происходят настолько быстро, что зачастую не работают концепции, реализованные всего месяц назад. Новое поколение FPV-дронов и их оптоволоконные аналоги быстро меняют линию фронта и концепцию ведения боя.

Ранее на видео попала атака дронов по заводу в Киеве.

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