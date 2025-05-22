Алаудинов: наемники из Колумбии быстро поняли, что Россия не место для сафари

Колумбийские наемники понесли очень большие потери в Курской области. Об этом РИА Новости рассказал командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления министерства обороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Он отметил, что наемники сразу же стали нести большие потери. Это заставило колумбийцев быстро осознать, что Россия не является для них местом для прогулок, тем более для сафари.

22 мая сообщалось, что на территории Белгородской области уничтожили бразильского инструктора по стрельбе и четверых наемников из Колумбии.

Накануне председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заявил, что наибольшее число иностранных наемников, воюющих на стороне Украины, представляют Грузию, Великобританию, Соединенные Штаты и Канаду.

Ранее на Украине разрешили центрам рекрутинга вербовать наемников в ВСУ из-за рубежа.