Япония приостановила учения у Курил из-за нарушения протокола безопасности

Береговая охрана Японии провела учебные стрельбы в своих территориальных водах к западу от острова Кунашир без предварительного уведомления. Об этом сообщила газета Yomiuri.

По ее данным, в ходе учений было произведено 66 выстрелов из 13-миллиметрового пулемета и запущены две сигнальные ракеты. Лишь после начала стрельб выяснилось, что соответствующее предупреждение не было опубликовано на официальных информационных ресурсах. Учения были немедленно остановлены. Пострадавших и материального ущерба зафиксировано не было — в районе проведения стрельб в тот момент не было других судов.

В управлении береговой охраны города Немуро (префектура Хоккайдо) заявили, что в целях предотвращения подобных ситуаций в будущем проведут дополнительный инструктаж для сотрудников. Отмечается, что российская сторона не направляла официальных заявлений и не выражала протестов по поводу инцидента.

До этого во время учений армии США в Японии ящик с грузом в полтонны, который планировалось сбросить с конвертоплана Osprey на аэродром острова Иэ, сдуло ветром в море из-за сильного порыва ветра. После случившегося американские военные осмотрели акваторию, но груз не нашли.

Позже министр обороны Японии Гэн Накатани назвал инцидент прискорбным. Он добавил, что Япония уже обратилась к США с просьбой обеспечить безопасность во время учений и принять меры для предотвращения подобных ситуаций. Губернатор префектуры Окинава Дэнни Тамаки потребовал инициировать расследование.

Ранее в Японии двое суток не могли потушить пожар после учебных стрельб военных.