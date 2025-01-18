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В Японии вторые сутки не могут потушить пожар после учебных стрельб военных

В Японии вторые сутки полыхает пожар, который мог быть вызван стрельбами
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Du Xiaoyi/Global Look Press

Пожарные вторые сутки пытаются потушить возгорание на западе Японии, которое могло произойти из-за военных учений. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Судя по опубликованным кадрам, пожар охватил значительную площадь горно-лесного массива около города Этадзима, который расположен в префектуре Хиросима. По предварительным данным, никто не пострадал. 17 января власти эвакуировали постояльцев дома престарелых, которому угрожает приближающийся огонь.

Специалисты устанавливают причины возникновения пожара. Распространена версия, что возгорание могло начаться из-за учебных стрельб Сил самообороны Японии, которые применяли взрывчатые материалы, в том числе динамит.

18 января газета The Guardian писала, что в северной Калифорнии США эвакуировали 1700 человек и закрыли крупную автомагистраль из-за пожара на заводе Moss Landing — одном из крупнейших в мире предприятий по производству аккумуляторных батарей. Предприятие находится в 125 км к югу от Сан-Франциско, на нем хранятся десятки тысяч литиевых батарей. Если они загорятся, потушить пожар будет крайне сложно, отмечает издание.

Ранее пожар произошел на крупной электростанции в Калифорнии.

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