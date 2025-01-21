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В Японии во время учений груз с конвертоплана США сдуло в море

В Японии во время учений у военных США груз с конвертоплана сдуло в море
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Vernon Pugh, U.S. Navy

В Японии ящик с грузом в полтонны, который планировали сбросить с конвертоплана США Osprey на аэродром острова Иэ, сдуло ветром в море. Об этом пишет японское издание Kyodo.

По данным издания, во время учений у американских военных была задача сбросить ящик весом до 450 килограммов и размером до 1,3 кв. м на аэродроме небольшого острова Иэ в префектуре Окинава. Однако груз сдуло в море из-за сильного порыва ветра.

После случившегося американские военные осмотрели акваторию, но груз не нашли.

Позже министр обороны Японии Гэн Накатани назвал инцидент прискорбным. Он добавил, что Япония уже обратилась к США с просьбой обеспечить безопасность во время учений и принять меры для предотвращения подобных ситуаций.

Губернатор префектуры Окинава Дэнни Тамаки также потребовал инициировать расследование.

«Этот инцидент – всего в шаге от серьезной трагедии. Это усиливает имеющиеся беспокойства у местного населения», — сказал Тамаки.

Ранее в Японии не получалось потушить пожар после учебных стрельб военных.

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