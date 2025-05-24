Трамп: армия США больше не будет нести в мир демократию под дулом пистолета

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что вооруженные силы США больше не будут заниматься принудительным распространением демократии. Выступая перед выпускниками военной академии Вест-Пойнт, президент подчеркнул, что главная задача армии — «доминировать и уничтожать угрозы», а не менять культуру других стран, трансляцию вел Белый дом.

«Армия США — это не инструмент для проведения «дрэг-шоу» по преобразованию чужих культур или насаждению демократии под дулом пистолета. Ее миссия — защищать интересы Америки, подавляя любые риски», — заявил он.

Трамп также отметил, что после его возвращения в Белый дом в 2024 году авторитет американской армии в мире восстановился.

«Нас снова уважают, потому что мы ясно дали понять: США больше не будут тратить ресурсы на сомнительные эксперименты», — добавил он.

24 мая газета The Guardian писала, что европейские дипломаты выражают тревогу из-за возможного отказа администрации Дональда Трампа поддерживать Украину и переориентации США на экономическое партнерство с Россией.

Ранее в США рассказали об одном верном действии Путина в разговоре с Трампом.