Российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» и «Кинжал» превосходят американские разработки, оставив США далеко позади в гонке вооружений. Об этом пишет американское издание 19FortyFive, отмечая технологическое отставание Вашингтона.

По данным издания, США продолжают наращивать усилия в создании гиперзвукового оружия, но законодатели и эксперты признают: Россия и Китай уже добились значительного преимущества. «Циркон», способный развивать скорость до 9 Махов, назван самой быстрой гиперзвуковой ракетой морского базирования. Его первое боевое применение зафиксировано с фрегата «Адмирал Горшков».

«Кинжал», баллистическая ракета с гиперзвуковой боеголовкой, достигает скорости свыше 10 Махов (7600 миль в час). Оба образца, по мнению авторов, демонстрируют превосходство российской оборонной индустрии. «Цирконы» уже интегрированы в вооружение фрегатов проекта 22350, подлодок «Ясень-М» и крейсера «Адмирал Нахимов».

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