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В Липецкой области началась эвакуация людей после падения обломков БПЛА

Артамонов: обломки БПЛА упали в промзоне Ельца, идет эвакуация людей
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Inna Varenytsia/Reuters

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были подавлены в небе над городом Ельцом. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

По его словам, обломки беспилотников «упали в промышленной зоне, вызвав возгорание».

На месте работают оперативные службы.

«Идет эвакуация людей», — написал Артамонов.

Он предупредил горожан, что атака БПЛА продолжается, и призвал их не подходить к окнам. Работают российские средства противовоздушной обороны и авиация, отметил губернатор.

Артамонов добавил, что в городе может не работать мобильный интернет — меры по его временному отключению необходимы «для повышения эффективности защиты от БПЛА».

Утром 22 мая Минобороны РФ сообщило, что за минувшую ночь над территорией России было сбито 105 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Больше всего — 35 дронов — перехватили над Московским регионом. 14, 12 и 11 беспилотников были уничтожены над Орловской, Курской и Белгородской областями соответственно. 10 БПЛА сбили в Тульской области, 9 — в Калужской области. Семь беспилотников были уничтожены над территорией Воронежской области. По три дрона сбили над Смоленской и Липецкой областями и один — над Брянской областью.

Ранее политолог объяснил, почему ВСУ усилили атаки дронов на РФ.

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