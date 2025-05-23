В Ельце обломки БПЛА упали на пятиэтажку и предприятие. Есть пострадавшие

Ночью ВСУ атаковали регионы РФ с помощью 112 беспилотников. В Ельце обломки БПЛА упали на крышу пятиэтажки, повредив 30 квартир, жильцы остались целы. Также обломки упали на территорию предприятия, после чего там произошло возгорание. Госпитализировали девять человек, они в состоянии средней степени тяжести. В Воронежской области обошлось без пострадавших и разрушений.

В Ельце обломки украинского беспилотника упали на жилой многоквартирный дом, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Около 1:00 23 мая по всей территории Липецкой области объявили воздушную тревогу. Она продлилась до 6:16. Несколько беспилотников подавили в небе над Ельцом, однако их обломки упали в промышленной зоне, вызвав пожар. Оттуда оперативно эвакуировали людей. Также обломки упали на крышу жилого дома.

В Ельце временно ограничили работу мобильного интернета для повышения эффективности защиты от беспилотников.

Восемь человек в больнице

По словам Артамонова, в промышленной зоне пострадали восемь человек, они получают необходимую медицинскую помощь. Представители губернатора навестили их в больнице. РИА Новости со ссылкой на источник в Минздраве уточнило, что в результате атаки БПЛА госпитализировали девять человек, они в состоянии средней степени тяжести.

«В интернете распространяется информация об утечке опасных веществ после пожара. Эти сведения не соответствуют действительности», — уточнил губернатор.

Пострадали 30 квартир

Пятиэтажный жилой дом в Ельце, на крышу которого упали обломки БПЛА, серьезно не разрушен, жители не пострадали. Их экстренно эвакуировали. Повреждения получили десятки квартир. Крышу здания и окна жилых помещений необходимо восстановить.

«Мужчину, проживавшего в наиболее пострадавшей квартире, осколки не задели. С ним все в порядке. Он временно поживет у родственников. Обязательно поможем с восстановлением здания. Все поручения и.о. мэра уже получил. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь», — сообщил Артамонов.

«Сначала услышал взрывы со стороны ТЭЦ. [БПЛА] летел на исходе уже. У него то ли бензин заканчивался, на угол дома упал», — рассказал мужчина, чья квартира на пятом этаже пострадала сильнее всего. У него полностью разрушен балкон и четыре окна.

Позднее местные власти установили, что повреждено 30 квартир — они завалены осколками. Жители отказались ехать в пункты временного размещения.

«В ближайшее время в поселке ТЭЦ и пос. Электрик саперы будут уничтожать остатки БПЛА. Возможны громкие хлопки. Сохраняйте спокойствие!» — предупредил врио мэра города Вячеслав Жабин.

Перехватили 112 БПЛА

По данным Минобороны, с 20:00 22 мая до утра 23 мая средства ПВО ликвидировали 112 украинских беспилотников: 24 над Московским регионом, 11 над Курской областью, восемь над Орловской, 18 над Тульской, 22 над Крымом, восемь над Брянской областью, шесть над Рязанской, пять над Калужской, три над Белгородской, три над Ивановской, два над Владимирской, один над Воронежской, один над Липецкой.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в Воронежской области был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет», — сообщил губернатор Александр Гусев.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что ВСУ атаковали Рыльск. Пострадали два частных предприятия, гаражи, склады, школа и две квартиры.

«По предварительным данным, пострадавших нет! Подомовой обход продолжается, на местах работают оперативные службы, по моему поручению там же находится глава района. Уже сегодня ремонтные бригады приступают к восстановлению пострадавших объектов», — отметил Хинштейн.

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Тульскую область массированно атакуют вторые сутки, рассказал губернатор Дмитрий Миляев. В результате произошедшего пострадали двое, они в больнице. Около 20 жилых домов получили повреждения.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что пострадавших и разрушений в регионе нет. Губернатор Рязанской области Павел Малков также проинформировал, что обошлось без происшествий. В Калужской и Владимирской областях тоже нет последствий.