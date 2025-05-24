Белоруссия подпишет программу военного сотрудничества с РФ на пять лет

Белоруссия подпишет программу ВТС с РФ до 2030 года

Белоруссия подпишет программу военно-технического сотрудничества с РФ до 2030 года. Об этом заявил председатель Госкомвоенпрома Белоруссии Дмитрий Пантус в интервью телеканалу «Первый информационный», передает ТАСС.

Сообщается, что стороны завершают формирование программы ВТС до 2030 года.

«Практически в каждом изделии у нас составные части либо производства РФ, либо Республики Беларусь. Очень много совместных изделий», — рассказал Пантус.

До этого МО Белоруссии сообщило об ожидаемых поставках комплексов ПВО «ТОР-М2» из РФ в 2025 году. Белоруссия ожидает поставки самолетов Су-30СМ-2 и вертолетов Ми-35М.

21 ноября стало известно, что в Белоруссию поступила новая партия зенитных ракетных комплексов «Тор-М2». Минобороны Белоруссии сообщило,что полученная Белоруссией батарея российских ЗРК «Тор-М2» защитит небо Минска.

Ранее малые ракетные корабли России начали оснащать ЗРК «Тор-М2КМ».