Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Малые ракетные корабли получают новые комплексы ПВО

Малые ракетные корабли России оснастят ЗРК «Тор-М2КМ»

close
Андрей Станавов/РИА Новости

Малые ракетные и патрульные корабли ВМФ России начали получать зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2КМ». Об этом пишет газета «Известия».

Сейчас комплекс установлен на малом ракетном корабле «Советск» проекта 22800 «Каракурт» и патрульном корабле «Василий Быков» проекта 22160. В будущем планируется оснастить этим ЗРК и другие боевые единицы различных типов, сообщили источники «Известий» в ВМФ РФ.

В 2022 году уже поступала информация о намерении вооружить патрульные корабли проекта 22160 комплексом «Тор-М2КМ».

Также известно, что в 2016 году на надводных кораблях ВМФ России успешно проводились испытания по интеграции этого зенитно-ракетного комплекса. В ходе испытаний «Тор» был установлен на вертолетной площадке фрегата «Адмирал Григорович» и успешно произвел пуски по имитаторам ракет.

По словам экс-замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенанта Айтеча Бижева, зенитные комплексы «Тор» показали свою эффективность в специальной военной операции, успешно поражая все летательные аппараты. Это существенно повысит безопасность кораблей, так как комплекс способен вести бой с маловысотными маневренными целями.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков отметил, что СВО продемонстрировала необходимость усиления противовоздушной обороны малых ракетных кораблей. Он добавил, что интеграция таких комплексов на корабли значительно повысит их обороноспособность, особенно учитывая активное использование противником различных ракет и летательных аппаратов.

Другой эксперт Владислав Шурыгин подчеркнул, что комплекс «Тор» является современным и высокоскоростным средством ПВО, и его установка на корабли была необходима давно.

«Тор-М2» считается одним из самых эффективных средств ПВО ближнего радиуса действия, предназначенным для защиты сухопутных войск от различных угроз, включая крылатые ракеты и беспилотники. Благодаря вертикальному пуску ракет он может отражать атаки с любого направления. Современная версия комплекса оснащена ракетой 9М338К с улучшенными характеристиками. Дальность действия ракет превышает 16 км, они способны сбивать цели на высотах от 10 м до 12 км и обнаруживать их на расстоянии до 32 км.

Ранее в МО РФ рассказали о боевой работе ЗРК «Тор-М2».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами