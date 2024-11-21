Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны Белоруссии сообщило, какой город защитит ЗРК «Тор-M2»

Полученная Белоруссией батарея российских ЗРК «Тор-М2» защитит небо Минска

close
Евгений Биятов/РИА Новости

В Белоруссию поступила очередная батарея российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2». Об этом сообщил командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии генерал-майор Андрей Лукьянович, которого цитирует пресс-служба минобороны республики в Telegram-канале.

По данным ведомства, ЗРК «Тор-M2» в ближайшее время заступит на боевое дежурство по противовоздушной обороне и будет прикрывать столицу республики — Минск.

Лукьянович обратил внимание, что комплекс доработан российскими конструкторами с учетом опыта применения в спецоперации.

В четверг, 21 ноября, стало известно, что в Белоруссию поступила новая партия зенитных ракетных комплексов «Тор-М2».

В среду, 20 ноября, белорусское телевидение представило план нападения экстремистов на республику. В расследовании телеканала уточнили, что речь идет о возможной попытке вторжения «Белорусского добровольческого корпуса» — это подразделение принимало участие в боевых действиях на стороне Украины.

Ранее депутат Белик заявил, что нападение на Белоруссию будет приравнено к нападению на Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами