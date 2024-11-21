Минобороны Белоруссии сообщило, какой город защитит ЗРК «Тор-M2»

В Белоруссию поступила очередная батарея российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2». Об этом сообщил командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии генерал-майор Андрей Лукьянович, которого цитирует пресс-служба минобороны республики в Telegram-канале.

По данным ведомства, ЗРК «Тор-M2» в ближайшее время заступит на боевое дежурство по противовоздушной обороне и будет прикрывать столицу республики — Минск.

Лукьянович обратил внимание, что комплекс доработан российскими конструкторами с учетом опыта применения в спецоперации.

В четверг, 21 ноября, стало известно, что в Белоруссию поступила новая партия зенитных ракетных комплексов «Тор-М2».

В среду, 20 ноября, белорусское телевидение представило план нападения экстремистов на республику. В расследовании телеканала уточнили, что речь идет о возможной попытке вторжения «Белорусского добровольческого корпуса» — это подразделение принимало участие в боевых действиях на стороне Украины.

Ранее депутат Белик заявил, что нападение на Белоруссию будет приравнено к нападению на Россию.