В Белоруссии сообщили о прибытии партии ракетных комплексов «Тор-М2» из РФ

В Белоруссию поступила новая партия зенитных ракетных комплексов «Тор-М2», которые были модернизированы российскими специалистами с учетом практического опыта, полученного в ходе специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны республики в Telegram-канале.

«В Беларусь прибыла очередная батарея зенитных ракетных комплексов «Тор-М2». Поступившие в Беларусь комплексы доработаны российскими конструкторами с учетом опыта их применения в СВО», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что «Тор-М2» обеспечивает надежную противовоздушную защиту важных объектов и способен выполнять боевые задачи в различных климатических условиях.

«Батарея ЗРК «Тор-М2» способна одновременно поразить 16 целей, действующих с любых направлений со скоростью до 730 м/с, на дальности до 12 км и высоте до 10 км и днем, и ночью, в любых погодных условиях», — отмечается в сообщении.

В среду, 20 ноября, белорусское телевидение представило план нападения экстремистов на республику. В расследовании телеканала уточнили, что речь идет о возможной попытке вторжения «Белорусского добровольческого корпуса» — это подразделение принимало участие в боевых действиях на стороне Украины.

Ранее депутат Белик заявил, что нападение на Белоруссию будет приравнено к нападению на Россию.