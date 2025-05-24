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Российские военные взяли под контроль Локню

Минобороны: ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Локня в Сумской области
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные освободили село Локня, расположенное в Сумской области Украины. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, бойцы группировки «Север» выбили украинские силы из населенного пункта и установили контроль над территорией после продолжительных боев.

Кроме того, подразделения группировки «Юг» сообщили об взятии населенного пункта Ступочки в ДНР. По информации Минобороны, были поражены позиции украинских войск в населенных пунктах Звановка, Северск, Серебрянка, Константиновка, Бересток, Заря и Александро-Шультино. Удары пришлись по механизированным, аэромобильным и горно-штурмовым подразделениям ВСУ.

По данным ведомства, бойцы группировки «Восток» взяли населенный пункт Отрадное в Донецкой народной республике. Также были нанесены удары по украинским подразделениям в районах Комар, Зеленое Поле, Новополь (ДНР) и Гуляйполе (Запорожская область).

Ранее ВСУ обстреляли из артиллерии Каменку-Днепровскую в Запорожской области.

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