ВС России нанесли массовый удар по объектам ВПК Украины

Российские войска при помощи высокоточного оружия и беспилотников нанесли удар по военно-промышленному комплексу (ВПК) Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесен удар по центру радиотехнической разведки и позиции зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США», — пояснили в ведомстве.

В военном ведомстве добавили, что все цели массового удара были достигнуты.

Накануне в российском МИД заявили, что Москва даст адекватный ответ на массированные террористические атаки со стороны Киева. Заявление было сделано после очередной массовой атаки на российские регионы беспилотниками ВСУ.

Силы ПВО с ночи 22 мая отражали массированную атаку украинских беспилотников, только над Московской областью было сбито не менее 35 дронов. На фоне этого более 80 самолетов, летевших в Москву, были направлены на запасные аэродромы, было также задержано более 160 вылетов.

Ранее в Госдуме допустили «ассиметричный ответ» на атаки БПЛА Украины.