Москалькова рассказала о тех, кто вернулся из украинского плена

Москалькова: среди вернувшихся по обмену гражданских — куряне и политзаключенные

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала в своем Telegram-канале, что среди граждан, вернувшихся в Россию в результате обмена пленными с Украиной, есть гражданские жители Курской области.

Москалькова назвала состоявшийся обмен пленными «небывалым по масштабу».

«Первыми прибыли гражданские жители Курской области и политзаключенные», — поделилась омбудсмен.

Она добавила, что история каждого из вернувшихся «тянет на приключенческий роман или политический триллер».

До этого самолет с вернувшимися из украинского плена бойцами ВС РФ приземлился в Подмосковье. На борту находились 270 военных.

Минобороны РФ сообщило, что Украина в рамках обмена вернула 270 российских военнослужащих и 120 гражданских, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Российская сторона взамен передала Украине 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. В ведомстве подчеркнули, что обмен будет продолжен в ближайшие дни.

Ранее в России заявили, что Зеленскому некого обменивать по формуле «1000 на 1000».