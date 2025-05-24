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МО РФ сообщило о сбитом самолете ВСУ

Минобороны: ВС РФ сбили истребитель МиГ-29 ВСУ
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Евгений Биятов/РИА Новости

Воздушно-космические силы РФ сбили истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны в очередной сводке.

Также были уничтожены три управляемые авиационные бомбы JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 174 дрона самолетного типа.

До этого Fighterbomber опубликовал видео удара по трем самолетам ВСУ для борьбы с БПЛА.

Telegram-канал «Военный осведомитель» уточнил, что удар был нанесен по небольшому аэродрому возле села Кисличеватая в Днепропетровской области. Три самолета Ан-2 были поражены осколками.

22 мая координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтавской области, который использовался для истребителей F-16.

Ранее в РФ появился истребитель с ИИ-помощником.

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