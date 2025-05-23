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Появилось видео поражения самолетов ВСУ для борьбы с БПЛА

Fighterbomber опубликовал видео удара по трем самолетам ВСУ для борьбы с БПЛА

Вооруженные силы России нанесли удар по трем легкомоторным самолетам, которые украинская армия использовала для перехвата российских беспилотников. Видеозапись атаки опубликована в Telegram-канале Fighterbomber.

«На видео поражение трех легкомоторных самолетов, используемых Украиной для борьбы с нашими БПЛА», — говорится в сообщении.

Видеоролик демонстрирует попадание ракеты и последующую детонацию вблизи от трех единиц техники.

Telegram-канал «Военный осведомитель» уточнил, что удар был нанесен по небольшому аэродрому возле села Кисличеватая в Днепропетровской области. Три самолета Ан-2 были поражены осколками.

22 мая координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтавской области, который использовался для истребителей F-16.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в США раскрыли, почему конфликт на Украине уже выигран Россией.

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