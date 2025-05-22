Лебедев: удар нанесен по аэродрому ВСУ с F-16 в Полтавской области

Российские военные нанесли удар по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтавской области, который использовался для истребителей F-16. Об этом в интервью РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, удар по Миргороду был нанесен ночью. Лебедев отметил, что, по некоторым сведениям, со стороны аэродрома была слышна детонация.

До этого Минобороны РФ сообщало, что ВС РФ поразили лагерь подготовки военнослужащих ВСУ и пункты временной дислокации наемников. Кроме того, российские войска поразили объекты инфраструктуры военного аэродрома, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в 142 районах.

20 мая стало известно, что российские военные нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Шостка Сумской области. По данным МО, уничтожены до 70 военных.

Ранее сообщалось, что на Украине произошел скандал из-за удара «Искандера».