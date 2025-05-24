В Тверской области сбили украинский беспилотник

Системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в Бологовском округе Тверской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора региона Игоря Руденю.

По его словам, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировали.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи и утра 24 мая дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами России 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Один дрон был уничтожен над Тульской областью.

В ночь на 24 мая и утром этого дня опасность атаки беспилотников была объявлена в Белгородской области, Воронежской области, Курской области, в Липецке и в Липецком муниципальном округе, Тульской и Тамбовской областях.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Белгородской области человек пострадал при атаке беспилотника на автомобиль.