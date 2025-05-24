Минобороны РФ заявило об уничтожении склада с боеприпасами ВСУ у Шевченко

Российские военнослужащие поразили склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление министерства обороны РФ.

По информации ведомства, цель находилась в районе населенного пункта Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР). Ее уничтожили расчеты FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

24 мая военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российским военнослужащим осталось преодолеть порядка 7 км до пригорода Константиновки в ДНР. Как он отметил, в настоящее время Вооруженные силы РФ «довольно-таки серьезно» работают над тем, чтобы взять город в окружение. В том числе они готовятся к взятию населенного пункта Степановка, расположенного на юго-западе от Константиновки.

До этого Марочко рассказал, что российские бойцы сформировали несколько огневых мешков для подразделений ВСУ в районе донецкого города Красноармейска. Сейчас у этого населенного пункта «идут довольно ожесточенные бои», подчеркнул эксперт.

Ранее на Украине признали продвижение ВС РФ к границе ДНР и Днепропетровской области.