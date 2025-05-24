Военный эксперт рассказал о серьезной работе ВС РФ над окружением Константиновки

Российским бойцам осталось преодолеть около 7 км до пригорода Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

По его словам, о взятии города в окружение говорить пока преждевременно. Тем не менее Вооруженные силы РФ «довольно-таки серьезно» работают над выполнением этой задачи.

«Дело в том, что сейчас идут серьезные успехи со стороны Часова Яра — непосредственно населенного пункта Ступочки, который, по сути, переходит в населенный пункт Константиновка. Там порядка 7 км остается до пригорода Константиновки», — пояснил специалист.

Марочко подчеркнул, что российские подразделения активно наступают и юго-западнее от Константиновки. К текущему моменту им удалось физически перерезать трассу, которая ведет к городу. В настоящее время военные ВС РФ готовятся к взятию населенного пункта Степановка, расположенного в районе Константиновки.

19 мая министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны взяли под контроль населенный пункт Новооленовка в ДНР. За день до этого подразделения группировки российских войск «Восток» взяли под контроль село Богатырь в том же регионе.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин поздравил россиян с годовщиной взятия Мариуполя.