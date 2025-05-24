Жителей города в Липецкой области предупредили об опасности атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили в городе Елец, расположенном в Липецкой области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ в Telegram-канале.

«Объявлен красный уровень «угроза атаки БПЛА» для города Елец», — говорится в заявлении, опубликованном в 7:14 мск.

Также в ведомстве рассказали, что в настоящее время на всей территории Липецкой области действует желтый уровень воздушной опасности.

В ночь на 23 мая украинские дроны атаковали Липецкую область, включая Елец. Как рассказал губернатор региона Игорь Артамонов, на территории города упали фрагменты сбитых беспилотников. В результате в промышленной зоне произошло возгорание, и пострадали восемь человек.

Кроме того, обломки БПЛА рухнули на крышу одного из жилых домов. В правительстве Липецкой области отметили, что из-за этого повреждения получили 30 квартир. Помещения оказались «завалены осколками».

Позже в министерстве здравоохранения РФ заявили, что на стационарном лечении находятся девять человек, пострадавших во время атаки дронов на Елец. Врачи оценивали их состояние как средней степени тяжести.

Ранее в Кремле прокомментировали атаки украинских беспилотников на российские регионы.