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В Кремле переадресовали вопрос о глубине буферной зоны на границе РФ и Украины

Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос о глубине буферной зоны безопасности
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Илья Питалев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в министерство обороны страны вопрос о возможной глубине буферной зоны вдоль границы с Украиной. Журналисты попросили его прокомментировать ситуацию в ходе регулярного брифинга.

«Это касается непосредственно хода боевых действий, военной специфики, поэтому рекомендую вам обратить этот вопрос к министерству обороны», — сказал представитель Кремля.

22 мая российский лидер Владимир Путин провел совещание с членами правительства, в ходе которого объявил о создании буферной зоны безопасности вдоль границы РФ и Украины. Как он отметил, армия страны уже начала решать эту задачу.

Впоследствии о ситуации высказался первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Красов. По его словам, глубина буферной зоны на границе с Украиной будет зависеть от типа оружия, от которого российским войскам предстоит обезопасить граждан. В то же время парламентарий выразил уверенность, что сроки создания буферной зоны будут определяться исключительно «сговорчивостью Киева».

Ранее военный эксперт рассказал о формировании полосы безопасности в приграничных районах Сумской области.

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