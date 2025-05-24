Вернувшиеся из украинского плена бойцы поблагодарили Путина

Вернувшиеся из плена бойцы ВС РФ поблагодарили Путина, Лукашенко и своих родных

Вернувшиеся из украинского плена бойцы Вооруженных сил (ВС) России поблагодарили президента России Владимира Путина, его белорусского коллегу Александра Лукашенко и своих родных. Об этом сообщает Telegram-канал «Вести».

«Благодаря Владимиру Владимировичу Путину, президенту Лукашенко и всем родным и близким, которые нас поддерживали и верили, мы прошли это испытание», — сказал один из военных.

Другой российский боец отметил, что рад вернуться домой. По его словам, военнослужащие преодолели все трудности, в связи с чем хотят увидеть своих родных и близких.

23 мая Минобороны РФ сообщило, что Украина в рамках обмена вернула 270 российских военнослужащих и 120 гражданских, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Российская сторона взамен передала Украине 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. В ведомстве подчеркнули, что обмен будет продолжен в ближайшие дни.

Ранее Москалькова рассказала о тех, кто вернулся из украинского плена.