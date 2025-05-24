На Украине рассказали о деталях используемой ВС РФ тактики «тройного удушающего захвата»

Российские военнослужащие используют на фронте тактику «тройного удушающего захвата». Об этом сообщает The Telegraph, ссылаясь на украинских военных и экспертов.

По информации собеседников издания, первый этап предусматривает наземную атаку, что сковывает украинских военных и вынуждает занимать оборонительные позиции. Далее удар наносится беспилотниками, которые отрезают пути отступления солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ). В заключение планирующие авиабомбы поражают украинские укрепления.

«Вся Российская армия использует стратегию треугольника. Мы называем это стратегией на истощение», — сказал экс-советник министерства обороны Украины, председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Накануне президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства заявил о решении создать буферную зону безопасности вдоль границы с Украиной. По его словам, российские военные эту задачу уже выполняют.

Он добавил, что с учетом ситуации в каждом приграничном регионе уже сейчас следует приступать к работе по восстановлению разрушенного украинскими военными.

Ранее подполье сообщило об ударе по цеху в Харькове, где ВСУ собирают дроны