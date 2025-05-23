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Володин призвал Зеленского осознать продолжающееся наступление российских войск

Володин: Зеленскому нужно осознать, что ВС России продолжают наступать
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно осознать, что в настоящее время Вооруженные силы (ВС) России продолжают наступать по всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Председатель нижней палаты парламента отметил, что правительство Украины продолжает совершать террористические атаки на российские города. По его словам, это свидетельствует о необходимости устранения первопричин конфликта. Однако Евросоюз и Киев пытаются сорвать переговоры, подчеркнул спикер.

«Важно, чтобы на Западе и в Киеве чувствовали свою ответственность за массированные атаки по нашим городам. Россия даст адекватный и жесткий ответ. Наступление идет по всей линии фронта, Зеленскому и его покровителям из европейской партии войны надо это осознать», — сказал Володин.

Несколькими часами ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что связь между увеличением террористических атак Украины по РФ и визитами в Киев европейских политиков «не видеть невозможно». Министр отметил, когда европейцы пытаются продвигать свою идею объявления немедленного перемирия без предварительных условий, эти политики в том числе имеют в виду, что такая формулировка позволяет продолжать накачивать Киев оружием.

Ранее Володин назвал Евросоюз «тюрьмой народов».

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