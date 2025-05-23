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Путин отметил роль России на рынке вооружений

Путин: Россия по-прежнему входит в топ-5 экспортеров вооружений
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Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Россия по-прежнему входит в пятерку мировых лидеров по объему экспорта вооружений. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству, передает РИА Новости.

«Россия продолжает оставаться в пятерке лидеров мирового рынка вооружений и сохраняет свои ведущие экспортные позиции по многим направлениям», — подчеркнул Путин.

10 марта Стокгольмский международный институт исследований проблем мира SIPRI в своем ежегодном докладе сообщил, что США, Франция и Россия вошли в тройку крупнейших экспортеров оружия в мире.

Доля России в глобальном экспорте оружия составила 7,8%. За последние пять лет этот показатель сократился на 64%. Снижение началось до специальной военной операции (СВО) на Украине, начавшейся в феврале 2022 года. Аналитики отмечают, что это связано с сокращением заказов из Индии и Китая. В 2024 году российский экспорт по сравнению с 2022-м снизился на 47%.

Ранее Украина стала мировым лидером по импорту вооружений и военной техники.

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