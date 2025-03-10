Украина стала лидером по импорту оружия

Украина заняла позицию крупнейшего в мире импортера вооружений и военной техники, обойдя такие страны, как Индия, Пакистан и государства Персидского залива. Эти данные представлены в новом отчете Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), сообщает «Коммерсант».

Согласно обзору, США продолжают увеличивать свою долю на глобальном рынке вооружений, достигнув 43%. В то же время в «Рособоронэкспорте» отметили, что у SIPRI нет доступа к надежной информации о российском оружии, и на самом деле интерес к нему в мире сейчас «на высоте».

Институт ежегодно публикует такие отчеты, сравнивая данные за последние пять лет (в данном случае 2020–2024) с предыдущими (2015–2019). Главным выводом этого года стало то, что Украина впервые оказалась на первом месте среди импортеров вооружений. Украину снабжают 35 стран, при этом SIPRI учитывает любые поставки, независимо от того, были ли они куплены, получены в кредит или переданы безвозмездно. В числе основных поставщиков оружия для Украины выделяются США (45% поставок), Германия (12%) и Польша (11%).

С долей 8,8% от общего объема мирового импорта вооружений Украина опередила традиционных лидеров, таких как Индия, Катар, Саудовская Аравия и Пакистан.

Сравнивая с периодом 2015–2019 годов, импорт вооружений Украиной в 2020–2024 годах возрос почти в 100 раз. В результате Украина стала единственной европейской страной в десятке мировых лидеров по импорту вооружений, хотя многие другие страны Европы — члены НАТО также значительно увеличили свои закупки.

Ранее Украина подписала меморандум с производителем системы ПВО IRIS-T.