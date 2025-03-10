Россия заняла третье место по экспорту оружия

Россия стала третьим по величине экспортером оружия после США и Франции в период с 2020 по 2024 год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) «Тренды в международных поставках оружия 2024».

Всего специалисты института проанализировали данные 64 государств — экспортеров ключевых вооружений (боевая авиация, военные корабли, системы ПВО, танки и машины боевой поддержки, артиллерия).

США являются лидером рейтинга. Доля страны в глобальном экспорте оружия составила 43%, по сравнению с 2019–2020 годами она увеличила свой экспорт этой продукции на 21%. Соединенные Штаты поставили ключевые вооружения в 107 стран. Больше всего поставок — 35% от американского экспорта оружия — было осуществлено в Европу. По сравнению с 2015–2019 годами этом показатель вырос на 233%. На Украину приходится 9,3% экспорта вооружений из США.

Франция находится на второй строчке. Ее доля в глобальном экспорте оружия составила 9,6%, показатель увеличился на 11%. Франция поставляет вооружения 65 странам. На Азию и Океанию (35%) приходится самая большая доля поставок этой продукции. Следом идут Ближний Восток (28%) и Европа (15%).

Доля Российской Федерации в глобальном экспорте оружия составила 7,8%. За последние пять лет этот показатель сократился на 64%. Снижение началось до специальной военной операции (СВО) на Украине, начавшейся в феврале 2022 года. Аналитики отмечают, что это связано с сокращением заказов из Индии и Китая. В прошлом году российский экспорт по сравнению с 2022-м снизился на 47%.

«Снижение с 2022 года, вероятно, связано с решением России отдать приоритет производству основных видов вооружений для собственных вооруженных сил, а не на экспорт, с последствиями многосторонних торговых санкций, введенных в отношении России, и усилением давления со стороны США и их союзников на государства с целью принудить их не покупать российское оружие», — сказано в докладе.

РФ поставляет оружие 33 государствам. Больше всего вооружений она поставляет в Азию и Океанию (74% российского экспорта). Затем следуют Африка (12%), Европа (7,4%, Армения, Белоруссия и Сербия) и Ближний Восток (6,4%). Две трети российских поставок приходится на Индию (38%), КНР (17%) и Казахстан (11%).

Ранее в Минобороны РФ сравнили оружие России и НАТО, применяемое в зоне СВО.