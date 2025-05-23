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Эксперт раскрыл значение боев за Купянск

Аналитик Матвийчук: контроль над Купянском позволит уничтожить группировку ВСУ
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Юрий Войткевич/РИА Новости

Контроль над Купянском в Харьковской области позволит подразделениям Вооруженных сил России уничтожить группировку украинской армии. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру».

«Купянск — это кратчайший путь в харьковский промышленный район. Это также один из логистических центров», — отметил он и подчеркнул, что нарушение логистики Вооруженных сил Украины приведет к уничтожению всей группировки на харьковском направлении.

Также у России появится возможность создать зону безопасности у своих границ, добавил Матвийчук.

Незадолго до этого глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что подразделениям Вооруженных сил России осталось преодолеть 2,5 километра до пригорода Купянска после установления контроля над селом Радьковка.

Накануне президент Владимир Путин во время совещания с членами правительства заявил о решении создать буферную зону безопасности вдоль границы с Украиной. По его словам, российские военные эту задачу уже выполняют.

Он добавил, что с учетом ситуации в каждом приграничном регионе уже сейчас следует приступать к работе по восстановлению разрушенного украинскими военными.

Раннее в МИД РФ отвергли идею временного перемирия с Украиной.

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