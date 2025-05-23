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Российским войскам осталось пройти менее трех километров до пригорода Купянска

Ганчев: ВС России осталось преодолеть 2,5 километра до пригорода Купянска
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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделениям Вооруженных сил России осталось преодолеть 2,5 километра до пригорода Купянска после установления контроля над селом Радьковка. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в беседе с РИА Новости.

«Мы стали еще ближе к Купянску, от пригорода которого нас отделяет около 2,5 километров», — отметил он.

Ганчев добавил, что Радьковка расположена возле важной дороги, контроль над которой позволит армии России лучше отслеживать передвижение противника.

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие взяли под контроль Радьковку в Харьковской области. В ведомстве уточнили, что боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Запад».

Накануне президент Владимир Путин во время совещания с членами правительства заявил о решении создать буферную зону безопасности вдоль границы с Украиной. По его словам, российские военные эту задачу уже выполняют.

Он добавил, что с учетом ситуации в каждом приграничном регионе уже сейчас следует приступать к работе по восстановлению разрушенного украинскими военными.

Ранее подполье сообщило об ударе по цеху в Харькове, где ВСУ собирают дроны.

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