Власти Бангладеш отменили оборонную сделку с Индией

Власти Бангладеш отменили контракт с индийской судостроительной компанией Garden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE) на строительство океанского буксира для Военно-морских сил. Об этом сообщает газета The Economic Times.

Контракт на сумму $21 млн, подписанный в 2024 году, стал первым крупным соглашением в рамках кредитной линии в размере $500 млн, предоставленной Индией для оборонных закупок.

Как отмечает газета, соглашение аннулировали на фоне напряженности в отношениях Нью-Дели и Дакки, которое возникло после того, как бывший премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина покинула свой пост в августе 2024 года. Новые власти страны начали сближение с Китаем и Пакистаном, что вызвало у Индии беспокойство.

До этого гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев опроверг сообщения о срыве поставок систем ПВО в Индию. По его словам, контракт на поставку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 выполняется в соответствии с обязательствами.

Ранее Пакистан и Индия договорились об отводе войск.