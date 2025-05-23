На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Бангладеш отменили оборонную сделку с Индией

Бангладеш отменила сделку с Индией на строительство судна
close
Mina Kim/Reuters

Власти Бангладеш отменили контракт с индийской судостроительной компанией Garden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE) на строительство океанского буксира для Военно-морских сил. Об этом сообщает газета The Economic Times.

Контракт на сумму $21 млн, подписанный в 2024 году, стал первым крупным соглашением в рамках кредитной линии в размере $500 млн, предоставленной Индией для оборонных закупок.

Как отмечает газета, соглашение аннулировали на фоне напряженности в отношениях Нью-Дели и Дакки, которое возникло после того, как бывший премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина покинула свой пост в августе 2024 года. Новые власти страны начали сближение с Китаем и Пакистаном, что вызвало у Индии беспокойство.

До этого гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев опроверг сообщения о срыве поставок систем ПВО в Индию. По его словам, контракт на поставку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 выполняется в соответствии с обязательствами.

Ранее Пакистан и Индия договорились об отводе войск.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами