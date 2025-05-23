На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Такие данные размещены на онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.

В 15:39 по московскому времени тревога звучала в столице страны, Киевской области и всех остальных регионах Украины.

18 мая на Западе заявили о самой масштабной атаке беспилотников на Украину с начала специальной военной операции. Вооруженные силы России ночью выпустили 273 дрона по Киеву и Киевской области. Украинская разведка также утверждала, что Россия собиралась запустить межконтинентальную баллистическую ракету.

Telegram-канал WarGonzo уточнил, что в налете участвовали 273 «Герани», среди них были и «дроны-обманки».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Госдуме заявили, что цели для «Орешника» уже определены.