Запад боится российского ракетного комплекса «Искандер-М» из-за характеристик. Об этом написал военный аналитик Драго Боснич в статье для InfoBRICS.

«Политический Запад <...> испытывает особый ужас перед «Искандером-М», поскольку у них нет ничего, что могло бы сравниться с его относительно низкой стоимостью, огромным разрушительным потенциалом и высокой точностью», — говорится в материале.

Отмечается, что применяемая в «Искандере-М» ракета 9М723 разработана в конце 1980-х годов. Она обладает высокой маневренностью, что делает ее «кошмаром для ПВО».

До этого американский военный эксперт Уилл Шрайвер заявлял, что российский ракетный комплекс «Искандер» существенно повлиял на конфликт на Украине, а американский аналог этому оружию – ракеты ATACMS – оказался провалом. Шрайвер отметил, что мнение о провале ATACMS на Украине разделяется многими экспертами на Западе.

В мае британский журнал The Economist писал, что Россия производит боеприпасы, в том числе ракеты «Искандер» и Х-101, с «необычайной скоростью».

Ранее в США заявили о беспомощности ВСУ перед новейшим российским бомбардировщиком.