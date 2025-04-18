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В США назвали российское оружие, которое изменило конфликт на Украине

Аналитик Шрайвер: комплекс «Искандер» изменил конфликт на Украине
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Константин Морозов/РИА Новости

Российский ракетный комплекс «Искандер» существенно повлиял на конфликт на Украине, а американский аналог этому оружию – ракеты ATACMS – оказался провалом. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил американский военный эксперт Уилл Шрайвер.

«Я был не единственным, но одним из немногих, кто еще в конце 2023 года утверждал, что ракета ATACMS окажется позорным провалом», — написал он, добавив, что российский ракетный комплекс «Искандер» действительно изменил «правила игры» в конфликте на Украине.

Шрайвер отметил, что мнение о провале ATACMS на Украине разделяется многими экспертами на Западе.

14 апреля пресс-служба Минобороны России сообщила об уничтожении украинских военнослужащих в результате удара двумя ракетами «Искандер-М». Удар был нанесен по месту проведения совещания командования ОТГ «Северск» 13 апреля.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что Киев продолжает использовать гражданское население в качестве живого щита, размещая военные объекты в густонаселенных районах города.

Ранее Захарова посоветовала обвинившим РФ в ударе по Сумам встать на колени и извиниться.

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