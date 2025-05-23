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Стали известны детали инцидента с украинским Су-27, сбитым «дружественным огнем»

«Воевода вещает»: украинский F-16 по ошибке сбил истребитель Су-27 ВСУ
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Alexander Ermochenko/AP

Украинский истребитель Су-27 был сбит «дружественным огнем» переданного Киеву истребителя F-16. Об этом сообщил Telegram-канал «Воевода вещает».

«28 апреля сбит Су-27, бортовой номер 36 «синий». <...> Был сбит дружественным F-16», — говорится в публикации.

По данным Telegrm-канала, истребитель подвергся атаке в Черкасской области. Им управлял летчик Николай Клубникин, который успел катапультироваться и не пострадал.

Специалисты обнаружили на месте происшествия предметы, похожие на бортовой самописец и прибор из кабины Су-27. Их изъяли и поместили в сейф-пакеты, чтобы впоследствии использовать при расследовании инцидента.

28 апреля издание «Страна.ua» сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились одного истребителя Су-27 при отражении атаки российских беспилотников. Telegram-канал «‎Военный обозреватель» написал, что удар по воздушному судну могли по ошибке нанести сами украинские военнослужащие с помощью системы противовоздушной обороны. При этом в ВСУ произошедшее объяснили «человеческим фактором».

Ранее в Воздушных силах Украины заявили о потере истребителя F-16.

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