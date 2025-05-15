Руководство ЗАЭС сообщило, что ВСУ ежедневно наносят удары в районе станции

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина рассказала РИА Новости, что украинские войска ежедневно наносят удары в районе Запорожской АЭС.

По ее словам, ЗАЭС сейчас запитана от линии «Днепровская» напряжением в 750 киловольт, нарушений условий безопасности на станции нет. Однако ВСУ ежедневно наносят удары в районе Энергодара и атомной станции.

«В районе расположения станции и города-спутника Энергодара атаки ВСУ происходят практически в ежедневном режиме», — поделилась Яшина.

До этого генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что эксперты организации последнюю неделю ежедневно слышали взрывы вокруг Запорожской АЭС.

Специальный посланник американского президента по Украине Кит Келлог говорил, что США ведут обсуждения будущего управления Запорожской атомной электростанцией (АЭС) и стремятся «помогать» в ее эксплуатации.

Ранее глава Энергодара сравнил идею о нейтральной зоне у ЗАЭС с голливудским сценарием.