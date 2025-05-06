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В ДНР заявили об успешных действиях ВС России на границе Курской области

Советник главы ДНР Кимаковский: ВС РФ успешно отбивают атаки ВСУ возле Теткино
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил России успешно отбивают атаки украинской армии в районе поселков Теткино и Новый Путь Курской области. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

«Им [подразделениям ВСУ] путь преграждают наши десантники и пограничники. Достаточно успешно отбивают противника», — отметил он.

Кимаковский рассказал, что ВСУ предпринимают попытки перерезать пути снабжения и логистику российской армии.

«Но мы тоже не дремлем, подтягиваются туда резервы», — добавил он.

Накануне сообщалось, что ВСУ предприняли очередную попытку прорваться на территорию Курской области. По информации военкоров, украинская армия наращивала удары в направлении населенного пункта Теткино (Глушковский район). Также ВСУ подорвали мост вблизи Званного. Отмечалось, что как и во время предыдущих атак, они пытаются уничтожить мосты через реку Сейм и ее притоки, чтобы осложнить логистику российских войск.

Член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев заявил, что украинские войска пытаются прорваться на территорию Курской области из-за ее значимости на переговорах. Депутат подчеркнул, что Генштаб ВС РФ принял все меры, чтобы не повторилось таких моментов, «как было девять месяцев назад».

Ранее военблогер предположил стратегию Зеленского по обнулению успехов РФ под Курском.

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Атаки на Курскую область
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