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ВС России зачистили населенный пункт у границы ДНР и Днепропетровской области

Рогов: военные РФ зачистили Новоселку у границы ДНР и Днепропетровской области
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные зачистили от подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) село Новоселка, который находится рядом с административной границей Донецкой народной республики (ДНР), Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержки ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

По его словам, зачистка этого населенного пункта открывает российским войскам большие возможности в продвижении на запад и на север.

До этого Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» написал, что бойцы ВС РФ осуществили успешный штурм Новоселки, которая находится за поселком Великая Новоселка в ДНР. По информации канала, механизированная колонна техники с десантом прошла опорные пункты одной из бригад, заехала в населенный пункт и высадила десант фактически в тыл смежного подразделения ВСУ.

Ранее украинские военные признали, что у России больше знаний и сильная армия.

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