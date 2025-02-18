Российские военные зачистили от подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) село Новоселка, который находится рядом с административной границей Донецкой народной республики (ДНР), Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержки ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

По его словам, зачистка этого населенного пункта открывает российским войскам большие возможности в продвижении на запад и на север.

До этого Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» написал, что бойцы ВС РФ осуществили успешный штурм Новоселки, которая находится за поселком Великая Новоселка в ДНР. По информации канала, механизированная колонна техники с десантом прошла опорные пункты одной из бригад, заехала в населенный пункт и высадила десант фактически в тыл смежного подразделения ВСУ.

Ранее украинские военные признали, что у России больше знаний и сильная армия.