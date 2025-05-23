На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о выводе основных сил «Айдара» из ДНР

ТАСС: батальон «Айдар» выводит основные силы из ДНР в Днепропетровскую область
close
Violeta Santos Moura/Reuters

Командование батальона ВСУ «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) выводит основные силы из ДНР вглубь Днепропетровской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По словам источника агентства, это происходит из-за больших потерь в батальоне.

«Пока оставляют лишь малую часть новеньких — свежемобилизованную молодежь, чтобы удержать оставшиеся на границе населенники. Но людей немного», — говорится в сообщении.

ТАСС также утверждает, что бойцы «Айдара» развернули несколько полевых крематориев в этом районе.

21 мая военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что передовые подразделения 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии (группировка «Центр» ВС РФ) вышли к границе ДНР и Днепропетровской области.

По его словам, подразделения группировки продолжают продвижение к границе Днепропетровской области.

Ранее ВСУ атаковали несколько предприятий и административные здания в Рыльске.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами