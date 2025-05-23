Стало известно о выводе основных сил «Айдара» из ДНР

ТАСС: батальон «Айдар» выводит основные силы из ДНР в Днепропетровскую область

Командование батальона ВСУ «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) выводит основные силы из ДНР вглубь Днепропетровской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По словам источника агентства, это происходит из-за больших потерь в батальоне.

«Пока оставляют лишь малую часть новеньких — свежемобилизованную молодежь, чтобы удержать оставшиеся на границе населенники. Но людей немного», — говорится в сообщении.

ТАСС также утверждает, что бойцы «Айдара» развернули несколько полевых крематориев в этом районе.

21 мая военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что передовые подразделения 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии (группировка «Центр» ВС РФ) вышли к границе ДНР и Днепропетровской области.

По его словам, подразделения группировки продолжают продвижение к границе Днепропетровской области.

Ранее ВСУ атаковали несколько предприятий и административные здания в Рыльске.