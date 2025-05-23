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ВСУ атаковали несколько предприятий и административные здания в Рыльске

Хинштейн: сегодня рано утром ВСУ атаковали город Рыльск
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Telegram-канал Александр Хинштейн

Украинские войска рано утром 23 мая атаковали город Рыльск Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«В результате ударов по частным предприятиям в 2-х административных зданиях взрывной волной выбило окна, в гаражах и складах повреждены стеклопакеты и кровля. Одно здание гаража полностью разрушено», — написал Хинштейн.

Повреждено также остекление в спортзале рыльской детско-юношеской спортивной школы и в двух квартирах.

В результате атаки в городе возникли перебои с электричеством. В данный момент подача электроэнергии возобновлена.

По предварительным данным, никто не пострадал. Ремонтные бригады приступают к восстановлению пострадавших объектов.

Губернатор региона Игорь Артамонов сообщал, что ночью в Ельце на дом упали обломки беспилотных летательных аппаратов, что привело к повреждению 20 квартир. По его информации, в промышленной зоне в результате пожара пострадали не менее восьми человек.

В правительстве региона позднее уточнили, что помимо предприятия, обломки БПЛА в Ельце повредили около 30 квартир в поселке ТЭЦ.

Ранее россиянина оштрафовали за публикацию видео с работой ПВО.

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Атаки на Курскую область
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