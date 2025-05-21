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ВС РФ приблизились к границе Днепропетровской области

Российские войска подошли к границе Днепропетровской области
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Передовые подразделения 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии (группировка «Центр» ВС РФ) вышли к границе Днепропетровской области. Об этом сообщил военкор Котенок в своем Telegram-канале, опубликовав фотографию, на которой запечатлен флаг России у ограждения из колючей проволоки, символизирующего линию разграничения.

«Заявляется как первые кадры ВС РФ на границе Днепропетровской области», — написал он.

Как рассказал военкор, «подразделения ГрВ «Центр» продолжают продвижение к границе Днепропетровской области, освобождая территорию ДНР».

Эту информацию также подтверждают украинские СМИ. Аналитический ресурс Deep State сообщил о продвижении российских сил в направлении Новониколаевки, расположенной в 1,5 км от границы области. Кроме того, активные бои фиксируются в районе населенного пункта Ореховое.

16 мая репортер The Economist Оливер Кэрролл со ссылкой на информированный источник сообщил, что российская делегация в ходе переговоров с представителями Украины в Стамбуле дала понять, что Вооруженные силы РФ способны занять еще две области.

Ранее Владимир Путин отшутился в ответ на слова о присоединении Сумской области к РФ.

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