ВСУ атаковали Донецк с помощью беспилотников

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали город Донецк. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр населенного пункта Алексей Кулемзин.

По предварительной информации, на улице Крепильщиков в Буденновском районе повреждения получили два автомобиля и один жилой дом. В здании оказались повреждены кровля, остекление и ограждение, а также осколками были посечены стены.

«В Пролетарском районе по улице Сентябрьской <...> произошло возгорание», — подчеркивается в заявлении.

Из него следует, что огонь охватил находившиеся здесь твердые бытовые отходы. Другие подробности о произошедшем в публикации не приводятся.

18 мая Донецк также подвергся атаке дрона ВСУ. Беспилотник врезался в дерево на улице Кольцова в Кировском районе, после чего взорвался. В результате оказались повреждены стеклянные конструкции в расположенных здесь городской клинической больнице и Центре первичной медико-санитарной помощи, рассказал Кулемзин. При этом никаких сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в Донецке пожилая женщина получила ранения при детонации взрывоопасного предмета.