В Донецке горбольница получила повреждения из-за детонации дрона ВСУ

В Донецке беспилотный летательный аппарат, принадлежащий Вооруженным силам Украины, столкнулся с деревом, что привело к повреждению стеклянных конструкций в городской клинической больнице и Центре первичной медико-санитарной помощи. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, инцидент произошел на улице Кольцова, 25, в Кировском районе. Он уточнил, что удар пришелся на утренние часы и в результате столкновения с деревом были повреждены остекления зданий медицинских учреждений — больницы №24 и поликлиники №5.

До этого семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ атаковали предприятие в Горловке и ударили по вышке сотовой связи в центре города. Была повреждена инфраструктура предприятия в Калининском районе Горловки. Также FPV-дрон ВСУ нанес удар по вышке сотовой связи в Центрально-Городском районе города.

Горловка расположена в 50 км севернее столицы ДНР города Донецка. В Горловке находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. До начала конфликта в Донбассе население города насчитывало более 250 тысяч человек.

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