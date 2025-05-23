Собянин сообщил об уничтожении украинских беспилотников на подлете к Москве

Собянин: военные сбили еще три беспилотника, летевших на Москву

Российские военные сбили еще три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Запись опубликована в 2:41.

Два часа назад Собянин уведомил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть БПЛА, летевших в сторону Москвы.

В 22:13 мэр сообщил, что силы ПВО сбили три беспилотника, летевших на Москву. В 19:12 он написал об отражении атаки восьми дронов.

На фоне очередной атаки БПЛА аэропорты Домодедово и Жуковский сохраняют ограничения на прием и выпуск самолетов. Кроме того, временно приостановили работу аэропорты Нижнего Новгорода, Иванова, Тамбова и Калуги.

Накануне из-за атаки украинских беспилотников на Москву более 80 самолетов были направлены на запасные аэродромы. В столичных аэропортах временно ограничивали прием и отправку рейсов: было задержано более 160 вылетов. Силы ПВО с ночи 22 мая отражают массированную атаку украинских беспилотников, только над Московской областью было сбито не менее 35 дронов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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