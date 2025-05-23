Собянин сообщил о шести сбитых беспилотниках ВСУ, летевших на Москву

Собянин: силы ПВО сбили еще шесть летевших на Москву украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбитли шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам мэра, на месте падения обломков работают экстренные службы.

В 22:13 Собянин заявил, что силы ПВО сбили три беспилотника, летевших на Москву. В 19:12 мэр написал об отражении атаки восьми дронов.

Час назад стало известно, что обломки сбитого украинского беспилотного летательного аппарата упали в частном секторе на окраине города Иваново.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Владимир Путин позвонил пострадавшему от дронов главе района в Курской области.