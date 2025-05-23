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Франция направила в Балтийское море корабль-шпион для перехвата российских радиосигналов

KN: Франция направила в Балтийское море разведывательный корабль Dupuy de Lome
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Vytautas Kielaitis/Shutterstock/FOTODOM

В Балтийское море зашел французский разведывательный корабль Dupuy de Lome, чтобы перехватывать радиосигналы, которые могут быть связаны с деятельностью России в регионе. Об этом сообщила немецкая газета Kieler Nachrichten (KN).

По ее информации, корабль прибыл на Балтику еще 16 мая и с тех пор находится там. Официально Франция не подтверждала отправку Dupuy de Lome в регион. Газета считает, что миссия является секретной.

Отмечается, что вблизи немецкого острова Фемарн французский корабль прошел мимо российского корвета «Стойкий», который шел в сторону пролива Скагеррак.

Dupuy de Lome оснащен оборудованием для ведения электронной разведки.

22 мая глава стратегического отдела сил обороны Финляндии генерал-майор Сами Нурми заявил со ссылкой на разведслужбы некоторых стран, что Россия может захотеть проверить обороноспособность НАТО или даже напасть на отдельные страны — члены альянса. По его оценке, восстановление Вооруженных сил РФ после завершения конфликта на Украине и переброска войск к границам Финляндии займет несколько лет. Модернизация армии потребует еще больше времени, считает он.

До этого член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что Европа давно ведет подготовку к войне с Россией, информационно воздействуя на своих граждан и повышая расходы на военные нужды. Он отметил, что раз в столетие европейцы собираются «то под предводительством Наполеона, то Гитлера».

Ранее украинские СМИ сообщили, что Польша усиленно готовится к войне с Россией.

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